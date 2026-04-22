Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, матчем «Спартак» Кострома — «СКА-Хабаровск» стартует 30-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 22 апреля (время московское):

16:00. «Спартак» Кострома — «СКА-Хабаровск»;

17:00. «Уфа» — «КАМАЗ»;

17:00. «Волга» — «Чайка»;

17:00. «Урал» — «Торпедо»;

17:30. «Сокол» — «Енисей»;

17:30. «Нефтехимик» — «Черноморец»;

19:00. «Ротор» — «Родина»;

19:00. «Факел» — «Шинник»;

19:00. «Арсенал» Тула — «Челябинск».

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2025/2026 возглавляет воронежский «Факел», на счету которого 59 очков после 29 матчей.