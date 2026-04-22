«Локомотив» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:45

Сегодня, 22 апреля, состоится матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 25 туров чемпионата России «Зенит» набрал 55 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Локомотив» — третий (48). Второе место занимает «Краснодар» (54).

В минувшем туре сине-бело-голубые обыграли махачкалинское «Динамо» (1:0), а «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» (1:0).