Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Главная Футбол Новости

Локомотив — Зенит: как команды играли друг с другом последние пять матчей, история встреч перед игрой 22 апреля 2026 года

«Локомотив» — «Зенит»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Сегодня, 22 апреля, состоится матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Локомотив» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти матчах друг с другом.

01.11.2025. 14-й тур РПЛ. «Зенит» — «Локомотив» — 2:0;
05.04.2025. 23-й тур РПЛ. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1;
27.10.2024. 13-й тур РПЛ. «Зенит» — «Локомотив» — 1:1;
03.12.2023. 17-й тур РПЛ. «Локомотив» — «Зенит» — 3:1;
24.09.2023. 9-й тур РПЛ. «Зенит» — «Локомотив» — 1:2.

С полной историей личных встреч «Локомотива» и «Зенита» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь матчей РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матч в РПЛ «Локомотив» — «Зенит», Сафонов в Лиге 1 и Кубок Италии
Топ-матч в РПЛ «Локомотив» — «Зенит», Сафонов в Лиге 1 и Кубок Италии
