«Локомотив» — «Зенит»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 22 апреля, состоится матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Локомотив» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти матчах друг с другом.

01.11.2025. 14-й тур РПЛ. «Зенит» — «Локомотив» — 2:0;

05.04.2025. 23-й тур РПЛ. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1;

27.10.2024. 13-й тур РПЛ. «Зенит» — «Локомотив» — 1:1;

03.12.2023. 17-й тур РПЛ. «Локомотив» — «Зенит» — 3:1;

24.09.2023. 9-й тур РПЛ. «Зенит» — «Локомотив» — 1:2.

