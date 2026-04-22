«Байер» — «Бавария»: во сколько начало матча Кубка Германии, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Германии, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Команды будут играть на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. В России встреча транслироваться не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В другой паре 1/2 финала Кубка Германии сыграют «Штутгарт» и «Фрайбург» 23 апреля.

Победителем прошлого розыгрыша Кубка Германии стал «Штутгарт». В финале команда обыграла «Арминию» из Билефельда со счётом 4:2.