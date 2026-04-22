«ФК «Псков» уже укомплектован». «Зенит» ответил «Локомотиву», подколов Батракова

Санкт-петербургский «Зенит» в социальных сетях анонсировал матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Ранее «Локомотив» опубликовал видеоролик в формате выпуска новостей.

Встреча состоится сегодня, 22 апреля. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча — в 19:45 по московскому времени.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 48 очков за 25 матчей. «Зенит» располагается на первой строчке, заработав 55 очков за аналогичное количество игр.