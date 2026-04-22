«Динамо» — «Рубин»: во сколько начало матча 26-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию онлайн

Сегодня, 22 апреля, в рамках 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Динамо» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит». Команда Сергея Семака за 25 матчей набрала 55 очков. На второй строчке идёт действующий чемпион «Краснодар». В копилке команды Мурада Мусаева 54 очка. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (48).