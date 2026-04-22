Главная Футбол Новости

«Байер» — «Бавария»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Байер» — «Бавария»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Сегодня, 22 апреля, состоится матч 1/2 финала Кубка Германии, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария». Команды будут играть на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти матчах друг с другом.

Кубок Германии . 1/2 финала
22 апреля 2026, среда. 21:45 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Бавария
Мюнхен
Последние пять матчей «Байера» и «Баварии» друг с другом:

Бундеслига, 26-й тур, 14 марта 2026 года, «Байер» — «Бавария» — 1:1;
Бундеслига, 9-й тур, 1 ноября 2025 года, «Бавария» — «Байер» — 3:0;
Лига чемпионов, 1/8 финала, 11 марта 2025 года, «Байер» — «Бавария» — 0:2;
Лига чемпионов, 1/8 финала, 5 марта 2025 года, «Бавария» — «Байер» — 3:0;
Бундеслига, 22-й тур, 15 февраля 2025 года, «Байер» — «Бавария» — 0:0.

С историей личных встреч «Байера» и «Баварии» можно ознакомиться по ссылке.

Турнирная сетка Кубка Германии сезона-2025/2026
