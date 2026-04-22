Александр Бубнов: собираюсь ходить на «Локомотив»

Бывший футболист Александр Бубнов рассказал, что планирует посещать матчи московского «Локомотива».

— Когда вы последний раз были на стадионе и что это был за матч?

— Даже вспомнить не могу, настолько давно я не был. Но сейчас, во-первых, надо на Fan ID было подписаться, я этого не знал, я подписался. Мне помог Иван [Бодылевский]. И я сейчас собираюсь ходить на «Локомотив», тем более это недолго от меня, недалеко от меня. Ещё там с друзьями, знакомыми. Ваня, спасибо.

— На «Локомотив» — «Зенит» пойдёте?

— Я хотел на «Локомотив» — «Зенит» пойти, но мне надо, во-первых, расшифровывать будет. И во-вторых, друзья, которые меня просили, они не могут. Ваня, я точно пойду, уже Fan ID тебе сбросил всех, кто со мной пойдут, на «Локомотив» — «Динамо» 1 мая, по-моему, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».