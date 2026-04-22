Орлов дал прогноз на матчи «Спартак» — «Краснодар» и «Локомотив» — «Зенит»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился ожиданиями от центральных матчей 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. В одной встрече «Локомотив» примет на своём поле «Зенит», в другой — «Краснодар» отправится в гости к «Спартаку».

«Спартак» либо обыграет «Краснодар», либо вничью с ним сыграет. А «Зенит» выиграет у «Локомотива» и оторвётся вперёд», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, по итогам 25 туров «Зенит» идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. На втором месте идёт «Краснодар», отстающий от лидера на одно очко.