Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Орлов дал прогноз на матчи «Спартак» — «Краснодар» и «Локомотив» — «Зенит»

Орлов дал прогноз на матчи «Спартак» — «Краснодар» и «Локомотив» — «Зенит»
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился ожиданиями от центральных матчей 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. В одной встрече «Локомотив» примет на своём поле «Зенит», в другой — «Краснодар» отправится в гости к «Спартаку».

Мир Российская Премьер-лига. 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Спартак» либо обыграет «Краснодар», либо вничью с ним сыграет. А «Зенит» выиграет у «Локомотива» и оторвётся вперёд», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, по итогам 25 туров «Зенит» идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. На втором месте идёт «Краснодар», отстающий от лидера на одно очко.

