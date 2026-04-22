Александр Бубнов: мне сейчас очень не нравится «Рубин»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об игре казанского «Рубина» в последних матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мне сейчас очень не нравится «Рубин». Очень не нравится «Рубин», как они играют, и в первую очередь в атаке. Плюс три центральных защитника, все опытные центральные защитники, и Тесленко какую ошибку допустил с «Акроном». Ну, это катастрофа. Катастрофа. И здесь можно только пожалеть тренера, потому что такие ошибки исправить невозможно, это технический брак. С другой стороны, имея, казалось бы, Даку и хорошую неплохую группу атаки… Ну что вы там в один мяч только, 1:0 там, не пропустить, забивайте два-три», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 35 очков за 25 матчей.