Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Определён лидер 25-го тура РПЛ по набранным xG

Комментарии

Московское «Динамо» стало лидером 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по показателю xG (ожидаемые голы) — 3,29. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Бело-голубые сыграли вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1) в 25-м туре.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 22'     1:1 Олусегун – 34'    
Удаления: Олусегун – 74' / нет

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит», набравший 55 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 54 очка после 25 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 48 очками.

«Динамо» занимает седьмое место. В активе бело-голубых 35 очков. В следующем туре внутреннего первенства «Динамо» сыграет с «Сочи» на домашней арене.

