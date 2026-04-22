Капитан «Ростова» Кучаев: мы расстроены ничьей с ЦСКА

Капитан «Ростова» Константин Кучаев прокомментировал исход матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ПФК ЦСКА. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

«В матче с ЦСКА получились два разных тайма. В первом мы смотрелись получше, во втором подустали, но в целом показали хорошую игру. Создали достаточно моментов и могли выигрывать. Мы стараемся не смотреть в турнирную таблицу, идём от игры к игре и пытаемся набирать очки. Хорошо, что сегодня это получилось, хотя я даже могу сказать, что мы расстроены ничьей», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.