Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Орлов: как ни странно, я рад за «Спартак»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о прогрессе московского «Спартака» под руководством нового главного тренера Хуана Карседо.

«Мне искренне жалко ЦСКА. Но сейчас, как ни странно, я рад за игру «Спартака». Ну хорошо ведь играют! Молодцы. Тренеры, игровая дисциплина. Каждый выполняет свою задачу. А вы помните, какие ошибки были у защитников «Спартака» раньше?» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, по итогам 25 туров «Зенит» идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. На втором месте идёт «Краснодар», отстающий от лидера на одно очко. «Спартак» занимает пятую строчку, отставая от «Зенита» на 10 очков.

