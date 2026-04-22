Бубнов оценил вариант с возможным назначением Галактионова в ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о перспективе возможного назначения тренера Михаила Галактионова в московский ЦСКА. Сейчас Галактионов возглавляет столичный «Локомотив».

«В ЦСКА давление намного сильнее, чем в «Локомотиве». Причём со всех сторон будет: и со стороны болельщиков, потому что их больше просто, и со стороны руководства. И самое главное, перед ЦСКА ставятся более высокие задачи традиционно, чем в «Локомотиве».

Развивать молодых можно. Осинькин тоже развивал — так наразвивал, что сейчас вся лига в его воспитанниках. А ЦСКА, помимо развивать молодых, нужно ещё и добиваться трофеев, правильно, результатов. Поэтому при всём уважении к Галактионову считаю, что он пока не готов, несмотря на то что он очень опытный тренер, достаточно давно в Российской Премьер-Лиге работает», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».