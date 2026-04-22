Эдуард Мор: у ЦСКА большие игровые проблемы — футболисты не понимают, что им делать
Бывший футболист Эдуард Мор высказался о матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ростов» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 36' 1:1 Мусаев – 57'
«Ничья — это ещё очень хорошо для ЦСКА. Первый тайм был явно за «Ростовом», и ЦСКА не справлялся со скоростями, которые ростовчане предложили. Было очевидно, что армейцы хотели доминировать, но «Ростов» не дал ничего сделать. Явно не получилась схема с двумя нападающими. У ЦСКА большие игровые проблемы, и футболисты порой не понимают, что им делать на поле. Здесь не идёт речь о требованиях к себе — они просто теряются и не понимают», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
