Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Эдуард Мор: при всех раскладах «Зенит» будет фаворитом в матче с «Локомотивом»

Комментарии

Российский экс-футболист Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 26-го тура Мир РПЛ «Локомотив» — «Зенит».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче «Локомотива» с «Зенитом» может быть что угодно. Обе команды сейчас крайне нестабильны. Очень сложно предположить, в какой футбол сыграет «Зенит». Бывают яркие матчи, как с «Динамо» в Москве, а бывает совсем другое. То же самое периодически происходит с «Локомотивом». Очень интересный матч, с нетерпением жду. Всё равно при всех раскладах «Зенит» будет фаворитом в этом матче. Галактионов выжимает из «Локомотива» всё. Если у «Локомотива» один футболист сыграет не в полную силу или выпадет, у команды сразу большие проблемы. В этом плане скамейка и обойма у «Зенита» гораздо больше. Должна быть голевая игра», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

