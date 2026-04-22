Николас Джексон летом вернётся из «Баварии» в «Челси» — Плеттенберг

Нападающий немецкой «Баварии» Николас Джексон вернётся в английский «Челси» после завершения срока арендного соглашения летом. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

«Руководство «Баварии» и Венсан Компани довольны его игрой и профессионализмом, однако завершение контракта летом запланировано, и в настоящее время нет никаких переговоров о второй аренде или постоянном переходе. Джексон вызывает большой интерес у других клубов и сначала вернётся в «Челси», — написал Плеттенберг.

В текущем сезоне чемпионата Германии 24-летний Николас Джексон провёл 19 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на его счету восемь игр, три гола и две результативные передачи в Лиге чемпионов.