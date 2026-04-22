Эдуард Мор: маловероятно, что «Зенит» упустит чемпионство

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор полагает, что в этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги чемпионом станет «Зенит». По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.

«Маловероятно, что «Зенит» упустит чемпионство. Здесь же речь не только о «Зените». У них нет никаких проблем с кадрами. В этом плане у «Краснодара» всё гораздо сложнее. Мы видим, что по ходу матча просто некому выходить на поле и помогать команде. Если в прошлом году у «Краснодара» получилось доехать такой обоймой, то сейчас вряд ли», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.