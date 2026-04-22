Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Сеск Фабрегас: Чалханоглу как Пирло, Модрич, Кроос, таких очень мало

Сеск Фабрегас: Чалханоглу как Пирло, Модрич, Кроос, таких очень мало
Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегас высказался о полузащитнике «Интера» Хакане Чалханоглу. Вчера, 21 апреля, «Комо» проиграл «Интеру» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии со счётом 2:3 и покинул турнир.

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Комо
Комо
0:1 Батурина – 32'     0:2 Да Кунья – 48'     1:2 Чалханоглу – 69'     2:2 Чалханоглу – 86'     3:2 Сучич – 89'    

«Мне очень нравится Чалханоглу, он как Пирло, Модрич, Кроос… Таких, как он, очень мало. Я влюблён в него как в футболиста. Поистине невероятно видеть его на таком уровне, он движет команду вперёд», — приводит слова Фабрегаса журналист Николо Скира в социальной сети Х.

В финале Кубка Италии «Интер» встретится с победителем пары «Лацио» — «Аталанта». В первом матче команды сыграли вничью — 2:2.

