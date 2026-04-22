Сеск Фабрегас: Чалханоглу как Пирло, Модрич, Кроос, таких очень мало

Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегас высказался о полузащитнике «Интера» Хакане Чалханоглу. Вчера, 21 апреля, «Комо» проиграл «Интеру» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии со счётом 2:3 и покинул турнир.

«Мне очень нравится Чалханоглу, он как Пирло, Модрич, Кроос… Таких, как он, очень мало. Я влюблён в него как в футболиста. Поистине невероятно видеть его на таком уровне, он движет команду вперёд», — приводит слова Фабрегаса журналист Николо Скира в социальной сети Х.

В финале Кубка Италии «Интер» встретится с победителем пары «Лацио» — «Аталанта». В первом матче команды сыграли вничью — 2:2.