Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Мостовой: «Зенит» добывает победы скрипя зубами, им будет непросто с «Локомотивом»

Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался в преддверии матча 26-го тура Мир РПЛ «Локомотив» — «Зенит».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы дал 50 на 50 в матче «Локомотива» с «Зенитом». Взять последнюю игру «Зенита» в Махачкале — просто чудом спаслись из-за ошибки игрока «Динамо». «Зениту» будет непросто с «Локомотивом», который ещё даже не потерял шансы на чемпионство. 50 на 50, исходя из того, что «Зенит» скрипя зубами добывает победы. Они не выиграли уверенно ни одной игры за последнее время. Преимущество «Зенита» в том, что у них много футболистов, которые могут выйти и решить исход встречи», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

У Соболева — новая «засуха» в «Зените». Но не ждите Дурана в составе
