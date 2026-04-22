Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины

Возглавлявший сборную Украины Сергей Ребров оставил свой пост, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола в телеграм-канале. 51-летний специалист возглавлял национальную команду с 2023 года. Под его руководством украинцы выступали на чемпионате Европы — 2024, где не смогли преодолеть групповой этап.

Ранее в своей карьере Сергей Ребров тренировал «Аль-Айн», «Ференцварош», «Аль-Ахли» и киевское «Динамо».

Отметим, что сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира — 2026, который пройдёт этим летом в США, Мексике и Канаде. В стыковых матчах подопечные Сергея Реброва проиграли национальной команде Швеции — 1:3.

