«Такие команды возбуждают «Зенит». Генич — о предстоящем матче с «Локомотивом»

Российский комментатор Константин Генич высказался о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит». Встреча состоится сегодня, 22 апреля.

«Как бы это парадоксально ни звучало, или как, может, грубо ни звучало, но такие команды, как «Краснодар», «Динамо», а вот сейчас «Локомотив», я думаю, что они возбуждают «Зенит». Что они заставляют «Зенит» серьёзно и полноценно готовиться к этим матчам и заставляют «Зенит» двигаться. Если с Махачкалой мы видели, очень тяжело «Зенит» вкатывался, там первые 20-25 минут вообще не знал, что против этой Махачкалы делать, то потом дальше вопрос гола, мне кажется, был вопросом времени», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».