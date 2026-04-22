Бубнов: «Спартак» сейчас может взорваться и понестись и в начале, и в конце, и в середине

Бубнов: «Спартак» сейчас может взорваться и понестись и в начале, и в конце, и в середине
Бывший футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар». Встреча состоится в четверг, 23 апреля.

«Спартак», например, я был уверен, что они «Ахмат» обыграют, и я сказал, если они первые забьют и тем более быстро, то будет крупный счёт. Так оно и было — 3:0 уже в первом тайме. То есть «Спартак» сейчас может взорваться и понестись и в начале, и в конце, и в середине.

Они [игроки «Краснодара»] больше владели мячом в Санкт-Петербурге. Ну, у себя на поле они всегда против любой команды больше владеют. Я больше скажу, они здесь тоже больше будут владеть. Из-под прессинга они умеют выходить. А у «Спартака» — это не прессинг «Балтики» или прессинг Санкт-Петербурга, нет. У «Спартака» такой позиционный прессинг.

Хотя они очень быстро, это тоже нужно отметить, это заслуга Карседо… Они, я обратил внимание, особенно когда Литвинов здесь с Умяровым играют, очень быстро возвращаются. После атаки они очень быстро возвращаются и создают численное преимущество в обороне», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» снова оступится в Москве, а «Спартак» помешает «Краснодару»? Интриги тура РПЛ
