Александр Елагин: «Челси» сегодня — корабль, лишённый навигации

Российский комментатор Александр Елагин высказался об английском «Челси». Команда потерпела пять поражений подряд в чемпионате Англии, не забив ни одного мяча.

«Челси» сегодня — корабль, лишённый навигации. А ведь «синие» (на минуточку) — действующие чемпионы мира среди клубов! Это очень серьёзный успех. На данный момент в команде нет ни тренера с идеями, ни вожака среди талантливых футболистов. То, что у игроков большой потенциал, мы видели при Мареске. Всё это проходили и в «Ман Юнайтед», и в «Арсенале». История повторяется», — написал Елагин в телеграм-канале.

«Челси» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 48 очков за 34 матча.