Определены судейские назначения на матчи 30-го тура Первой лиги

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 30-го тура Лиги Pari. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Спартак» Кострома – «СКА-Хабаровск»: Ярослав Хромей (Воронеж) – Степан Щербаков (Омск), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный судья – Олег Снегирёв (Нижний Новгород), инспектор – Сергей Хральцов (Москва), делегат – Юрий Кузнецов (Москва).

«Волга» — «Чайка»: Алексей Лапатухин (Москва) – Евгений Синянский (Ярославль), Вячеслав Охрименко (Майкоп), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Николай Левин (Саранск);

«Урал» — «Торпедо» Москва: Данил Каширин (Уфа) – Ярослав Калиниченко (Пермь), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Семен Медведев (Екатеринбург), инспектор – Эдуард Малый (Волгоград), делегат – Василий Иванов (Москва).

«Уфа» — «КАМАЗ»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Дмитрий Семёнов (Петрозаводск), Александр Приходько (Москва), резервный судья – Михаил Яковлев (Москва), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Евгений Летин (Московская область).

«Нефтехимик» — «Черноморец»: Антон Сидорин (Москва) – Александр Павлов (Саратов), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Владислав Харитонов (Казань), инспектор – Михаил Ходырев, делегат – Вячеслав Семёнов (Санкт-Петербург).

«Сокол» — «Енисей»: Юрий Матвеев (Москва) – Илья Довольнов (Тюмень), Игорь Золотарёв (Брянск), резервный судья – Павел Шишкин (Тамбов), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Сергей Змиевский (Москва).

«Арсенал» Тула — «Челябинск»: Артур Сагдиев (Набережные Челны) – Алексей Линкин (Воронеж), Алексей Чаплыгин (Москва), резервный судья – Максим Суханов (Московская область), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Андрей Губарьков (Москва).

«Ротор» — «Родина»: Данил Набока (Краснодар) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Дмитрий Березнев (Ростов), делегат – Александр Шанин (Московская область).

«Факел» — «Шинник»: Ефим Рубцов (Санкт-Петербург) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Константин Наприенко (Новосибирск), резервный судья – Данила Цурков (Москва), инспектор – Александр Колобаев (Москва), делегат – Пётр Петухов (Москва).