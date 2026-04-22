«Не скрываю, переговоры были». Адиев — об уходе из «Крыльев Советов» и поездке в Казахстан

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о своём уходе из клуба. Специалист покинул «Крылья» 1 апреля. Сообщалось, что Адиев, ещё будучи главным тренером самарцев, вёл переговоры с казахстанским «Актобе».

«Понятно, что для меня это в какой-то мере тоже неожиданно было, что я могу покинуть «Крылья». Я всегда заявлял, и в те дни, в последние, что оставался у руля Самары, что я хочу продолжить работу, я хочу закончить этот чемпионат. Для меня как для тренера это очень важно было, потому что я по большому счёту никогда год не работал в Премьер-Лиге. Это у меня была такая идея отработать, чтобы было понимание, что же за тренер Адиев, потому что это в «Ахмате» чуть-чуть, в «Химках» чуть-чуть. Ну и в «Анжи» был год, ну, [там], понятно, я уже вторую часть играл дублёрами.

И действительно в свои выходные я слетал в Казахстан, и я не скрываю, да, определённые переговоры были. Плюс я действительно и с друзьями встречался. Но по возвращении, конечно, очень сильно ваши коллеги раздули эту мою поездку. И везде были статьи, что я сбежал, не хочу брать ответственность в тяжёлый момент перед командой. И это, конечно, я думаю, не понравилось руководству. Хотя я приехал, в первый же день взялся за работу, готовил команду к предстоящим играм, плюс в полуфинал Пути регионов мы вышли. И я одержим был, так скажу, идеей выйти в финал. И, думаю, нам было это под силу, что я и руководству донёс, но в последний момент, при встрече уже с губернатором, он практически, наверное, для себя уже решил о моём увольнении. Мы так с ним разговаривали, он так и сказал: «Ну что, будем прощаться?» Я сказал: «Нет, я хочу продолжить, готов, мотивирован». Но он сказал, что на следующий день объявит своё решение. Его решение оказалось таким, что мне пришлось покинуть Самару», — сказал Адиев в новом выпуске на YouTube-канала «Коммент.Шоу».

