«Бевеев — явление!» Орлов оценил защитника «Балтики»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов оценил защитника «Балтики» Мингияна Бевеева.

«Вообще, Бевеев — явление. Калмык (смеётся). Он, во-первых, бегает. И посмотрите, какой он активный. Он как современный футболист не сидит на фланге: он бежит налево, направо, в центре. А его ауты! Теперь эти ауты во всех командах стали повторять. Пришёл Бевеев, „Балтика“, и они привнесли в РПЛ внимание к вбрасыванию мяча из-за боковой. Получилось, что во многих командах есть люди, которые далеко бросают. Но Бевеев-то первый был. В 30 лет он бегает больше всех, он физически одарён», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».