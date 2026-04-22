«Такие игроки нужны». Орлов рассказал, кого из РПЛ стоит подписать «Зениту»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, каких двух игроков из Мир Российской Премьер-Лиги стоит подписать санкт-петербургскому «Зениту». Он посоветовал сине-бело-голубым кандидатуры двух защитников — Мойзеса из ЦСКА и Мингияна Бевеева из «Балтики».

«Я бы с удовольствием взял в «Зенит» Мойзеса из ЦСКА и Бевеева из «Балтики». С удовольствием! Такие нужны футболисты. По духу они игроки, ух! Такие нам нужны», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, по итогам 25 туров «Зенит» идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. На втором месте идёт «Краснодар», отстающий от лидера на одно очко.