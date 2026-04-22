«Урал» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 17:00

Сегодня, 22 апреля, состоится матч 30-го тура Лиги Pari, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и московское «Торпедо». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Данилом Кашириным (Уфа). Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 38 очков за 29 матчей. «Урал» находится на третьей строчке, заработав 52 очка. На первом месте располагается воронежский «Факел», у которого 59 очков.