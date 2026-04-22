«Был нужен повод». Адиев — о своём увольнении из «Крыльев Советов»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал, как произошло его увольнение из самарского клуба. Свой пост специалист оставил в начале апреля этого года.

— Как ваше увольнение происходило? Что было причиной-то? Ну, причина понятна, ваш отъезд в Казахстан. Вам, грубо говоря, этого не простили, просто отъезд на переговоры с другой стороной? Как это происходило?

— Я думаю, не сколько не простили, сколько им был выгоден и нужен повод определённый. Вы правильно сказали. Есть разные течения, и понятно, что не каждому руководителю я приходился по нраву, да, главный тренер — это немного конфликтная должность, и понятно, ты принимаешь, когда решение ради результата, но есть люди, которые думают, что вот надо бы сделать, по-моему. И я пытался в определённый момент как бы находить общий язык со всеми. Но есть силы, которые были против моего [назначения] даже изначально, — сказал Адиев в новом выпуске на YouTube-канала «Коммент.Шоу».