Адиев назвал правильным решение об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался об ужесточении лимита на легионеров. С нового сезона планируется сокращение количества иностранцев в заявке до 12 и на поле — до семи.

— Лимит снова меняется. Как вы к нему относитесь?

— Если честно, я изначально против любых лимитов. Футболист должен конкурировать. Я тренер, я тоже конкурирую с иностранными тренерами. Если я где-то не работаю, значит, я недостаточно хорош, я должен в чём-то прибавлять. Я всегда это так воспринимал. Я не против приезжих тренеров, я воспринимаю это как конкуренцию свою. Также и футболист, он должен на своей позиции быть конкурентоспособен. Ни один тренер не будет ставить слабее футболиста или иностранца [специально]. Если он сильнее, то будет ставить, потому что тренер зависим от результатов.

Но теперь же есть вторая обратная сторона медали. Она какая? То, что происходит в мире, и в том числе в стране, сейчас непростое время. И понятно, что в тех санкциях, в которых наша страна пребывает, здесь есть смысл задуматься немного больше о нашей, наверное, молодёжи подрастающей и дать им такой более некий шанс чуть больше, чтобы они могли себя проявлять. Поэтому, учитывая эту обстановку, которая у нас, санкции, я думаю, в какой-то мере это нормально.

— То есть правильное решение?

— Я думаю, да, — сказал Адиев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».