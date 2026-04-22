«Cочи» выиграл три матча подряд впервые с мая 2022 года, когда команду тренировал Федотов

Футбольный клуб «Сочи» выиграл три матча подряд впервые с мая 2022 года, когда главным тренером южан был Владимир Федотов. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Этой весной «Сочи» поочерёдно обыграл ЦСКА (1:0), «Ростов» (1:0) и «Крылья Советов» (2:1).

После 26 туров чемпионата России южане набрали 18 очков и располагаются на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства команда Игоря Осинькина сыграет с московским «Динамо». Игра пройдёт 26 апреля на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток раздастся в 17:00 мск.