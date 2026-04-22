Эсекьель Барко ответил, почему перешёл в «Спартак», а не в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко объяснил, почему выбрал вариант перехода в московский клуб, а не в «Зенит», который также проявлял к нему интерес.

— Расскажи, пожалуйста. Во второй половине десятых «Зенит» активно закупался игроками аргентинского происхождения. И говорят, что ты тоже был в сфере интересов. И там даже конкретные цифры назывались — € 20 млн. Что ты знаешь об этом? И плюс есть слухи, что в момент перехода в «Спартак» существовало и параллельное предложение от «Зенита».

— Да, были контакты с «Зенитом». Клуб хотел меня подписать. В момент подписания контракта со «Спартаком» было предложение от «Зенита».

— Но сейчас ты не рассматриваешь никакие предложения подобного характера? Твои мысли в «Спартаке»?

— Никаких сомнений! Я хотел переехать из «Ривер Плейт», за мной приехали в Аргентину. Поэтому всем доволен в «Спартаке».

— Какие были причины, что ты выбрал именно «Спартак»?

— Факт, что за мной приехали в Аргентину.

— Самое главное — конкретный вот интерес получается, да?

— Да, безусловно, — сказал Барко в видео на канале «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».