Булыкин: «Локомотив» может притормозить «Зенит» в чемпионской гонке

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча 26-го тура Мир РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом».

«Надеюсь, «Локомотив» и «Спартак» притормозят лидеров, чтобы в концовке чемпионата нас ждала хорошая интрига. Это может получиться. «Локомотив» имеет шансы обыграть «Зенит», но это будет очень сложно сделать. Больше видится ничья.

Но если «Локомотив» хорошо настроится, то может побороться с «Зенитом» за три очка. Глядя на прошлый сезон, мы видели, что все также теряли очки. Не думаю, что «Зенит» и «Краснодар» до конца сезона не проиграют», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.