Булыкин: не вижу ничего страшного, если Воробьёв уйдёт из «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию, что форвард железнодорожников Дмитрий Воробьёв отказывается продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение футболиста с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года.

«Это ошибка, когда ведущие футболисты уходят из клубов бесплатно и не помогают команде в концовках чемпионата. Очень важны действия руководства, которые занимаются всеми этими вопросами. Посмотрим, как «Локомотив» выйдет из этой ситуации. Как мы видим, уход Баринова не очень сильно отразился на команде. Я не вижу здесь ничего страшного, если Воробьёв куда-то уйдёт из «Локомотива», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.