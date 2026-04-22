Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой назвал топ-3 игроков РПЛ. Среди них нет россиян

Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой назвал топ-3 игроков Мир Российской Премьер-Лиги. Примечательно, что среди них нет россиян.

— Александр, топ-3 игроков вне «Спартака», которые вызывают положительные эмоции?
— Всегда говорил и остаюсь при своём мнении — это Вендел. Причём сколько было случаев, да, когда мы говорили: Вендел тот, Вендел не тот, Вендел приехал, Вендел не приехал. Выходит и опять лучший на поле, понимаешь? Кордоба. Однозначно, потому что такой нападающий, я думаю, и «Спартаку» бы не помешал. И третий Барко, — сказал Мостовой в видео на канале «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android