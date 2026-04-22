Эсекьель Барко предположил, почему у Деяна Станковича не получилось в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко предположил, почему у Деяна Станковича не получилось проявить себя на посту главного тренера красно-белых.

«При Станковиче мы хорошо начали. Он очень хороший человек, хороший тренер. И я думаю, что вторая половина сопровождалась снижением результативности игроков. Я думаю, что индивидуальный момент сыграл свою роль. Ну в любом случае мы старались, старались хорошо играть ради «Спартака». Что-то получалось, что-то нет. Нужно быть всё-таки самокритичными для того, чтобы понимать, что индивидуальная игра не всегда удаётся. Нужно просто продолжать работать», — сказал Барко в видео на канале «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».