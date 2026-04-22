«Буду хорошо думать». Магомед Адиев — о предложениях о работе после отставки из «Крыльев»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев ответил на вопрос о своём будущем после увольнения из самарского клуба.

«Я посмотрю на то предложение, которое мне поступит. На сегодняшний день у меня никаких предложений нету, разговоров много там, тут ходят, там ходят, но ничего конкретного нет. Поэтому здесь я буду, как говорится, не то чтобы избирательным, а то предложение, которое ко мне придёт, буду хорошо взвешивать и думать. Если оно будет с Казахстаном, значит, это Казахстан. Если это будет из России, ну, буду с большим, наверное, удовольствием и тоже рассматривать его», — сказал Адиев в новом выпуске на YouTube-канала «Коммент.Шоу».