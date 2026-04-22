Булыкин: у «Спартака» есть все возможности обыграть «Краснодар»

Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Встреча состоится в четверг, 23 апреля. Начало игры — в 19:45 по московскому времени.

«У «Спартака» всегда были хорошие футболисты. Главное — надо было наладить атмосферу в команде. «Спартак» может обыграть любую команду в РПЛ. Вопрос в настрое и в реализации моментов. Мы видели, какие красивые голы забивают красно-белые в последних матчах. Конечно, у них есть все возможности обыграть «Краснодар», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.