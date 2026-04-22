Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко назвал лучшего игрока в мире на своей позиции. Так, аргентинец выбрал выступающего за «Интер Майами» Лионеля Месси.

— Скажи, пожалуйста, Эсекьель, а на твоей позиции кто сейчас для тебя вообще лучший в мире?

— Ну, Месси, наверное. Многие игроки на этой позиции хорошо играют, но кого-то выделить я не готов, — сказал Барко в видео на канале «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Прежде он играл за «ПСЖ» и «Барселону», в составе которой становился многократным чемпионом Испании и выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.