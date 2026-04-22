«Я был действительно счастлив!» Барко — об эмоциях от победы Аргентины на ЧМ-2022

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко рассказал об эмоциях после победы сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года. В финале аргентинцы обыграли национальную команду Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

«Это был очень эмоциональный момент. Мы не выигрывали чемпионат мира много лет. Как наша сборная отыграла все матчи, это невероятно. Действительно, финал был самым сложным, наверное, потому что в остальных играх мы играли лучше наших соперников. Я считаю, что наша команда заслуживала победить благодаря тому, как она играла весь турнир. Я был действительно счастлив!» — сказал Барко в видео на YouTube-канале «Спартака».