Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
«Я был действительно счастлив!» Барко — об эмоциях от победы Аргентины на ЧМ-2022

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко рассказал об эмоциях после победы сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года. В финале аргентинцы обыграли национальную команду Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

ЧМ-2022 - финальный раунд . Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 3
4 : 2
Франция
1:0 Месси – 23'     2:0 Ди Мария – 36'     2:1 Мбаппе – 80'     2:2 Мбаппе – 81'     3:2 Месси – 108'     3:3 Мбаппе – 118'    

«Это был очень эмоциональный момент. Мы не выигрывали чемпионат мира много лет. Как наша сборная отыграла все матчи, это невероятно. Действительно, финал был самым сложным, наверное, потому что в остальных играх мы играли лучше наших соперников. Я считаю, что наша команда заслуживала победить благодаря тому, как она играла весь турнир. Я был действительно счастлив!» — сказал Барко в видео на YouTube-канале «Спартака».

