Давид Волк — лучший вратарь 25-го тура РПЛ по отбитым ударам

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк стал лучшим вратарём среди всех команд Мир РПЛ по числу отбитых ударов в матчах 25-го тура чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ. На счету Волка шесть отражённых ударов. В 25-м туре «Динамо» Махачкала играло с санкт-петербургским «Зенитом» и потерпело поражение со счётом 0:1.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит», набравший 55 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 54 очка после 25 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 48 очками.

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место. В активе команды Вадима Евсеева 23 набранных очка.