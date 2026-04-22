Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Давид Волк — лучший вратарь 25-го тура РПЛ по отбитым ударам

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк стал лучшим вратарём среди всех команд Мир РПЛ по числу отбитых ударов в матчах 25-го тура чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ. На счету Волка шесть отражённых ударов. В 25-м туре «Динамо» Махачкала играло с санкт-петербургским «Зенитом» и потерпело поражение со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушков – 78'    

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит», набравший 55 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 54 очка после 25 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 48 очками.

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место. В активе команды Вадима Евсеева 23 набранных очка.

