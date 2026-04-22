Лига 1 выпустила короткометражный документальный фильм о Матвее Сафонове

Французская Лига 1 опубликовала короткометражный документальный фильм о российском голкипере «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове. Фильм называется «Кто такой Матвей Сафонов на самом деле?»

Видео доступно на YouTube-канале Ligue 1 McDonald’s.

В видео Матвей Сафонов отвечает на вопросы как на русском, так и на французском языке. В документальном фильме участвовали отец голкипера Евгений, мать Лидия, главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, директор академии «быков» Арам Фундукян.

27-летний Матвей Сафонов перешёл из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен» в 2024 году. В текущем сезоне чемпионата Франции он провёл 11 матчей. Также на его счету восемь игр в Лиге чемпионов.