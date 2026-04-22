«А кто не ведёт переговоры?» Адиев — о поездке в Казахстан во время сезона с «Крыльями»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев рассказал о своей поездке в Казахстан посреди этого сезона. «Крылья» Адиев покинул в начале апреля. Сообщалось, что Адиев, ещё будучи главным тренером самарцев, вёл переговоры с казахстанским «Актобе».

— Кто был за вас вот в этой ситуации?

— Яковлев (вице-губернатор Самарской области, председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев. — Прим. «Чемпионата»), он очень много мне помогал, изначально помогал. И в процессе там, когда даже я уезжал, что самое интересное, мы с ним разговаривали. За спиной с ним никогда не вёл каких-то игр, я ему сказал, что есть предложение из Казахстана…

— Он знал, что вы уезжаете в Казахстан?

— Он знал, что у меня есть предложение, но я его не ставил в курс, что я поеду. Потому что я эту поездку для себя не воспринимал как переговоры. Я её воспринимал в выходные дни, я давно не был в Казахстане. И там были у нас определённые переговоры. Хотя все переговоры у меня шли уже дня три-четыре до игры с «Рубином» ещё по телефону, о чём я и говорил Яковлеву.

— Магомед, а скажите, на ваш взгляд, насколько вообще корректно по ходу сезона с командой вести переговоры с другим работодателем потенциальным?

— Я так хочу сказать: а кто не ведёт переговоры? Футболисты ведут, когда контракт заканчивается, разные агенты, тренеры ведут переговоры. Поэтому всегда есть определённый разговор. Моя позиция была изначально, и она была озвучена Яковлеву, что я доработаю до конца. И потом только буду принимать какие-то решения, когда у меня контракт уже по большому счёту через два месяца заканчивается.

И ещё раз говорю. [В поездке в Казахстан] не были поставлено во главу угла переговоры. Для меня это были скорее выходные, где я больше хочу съездить к друзьям, перезагрузиться после такого плотного графика. Я воспринимал это так, я больше даже встречался с друзьями, и там, конечно, определённые разговоры были. Но я считаю, что это всё-таки было больше раздуто, — сказал Адиев в новом выпуске на YouTube-канала «Коммент.Шоу».