«Ротор» — «Родина»: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 19:00

Сегодня, 22 апреля, состоится матч 30-го тура Лиги Pari, в котором встретятся волгоградский «Ротор» и московская «Родина». Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Данилом Набокой (Краснодар). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ротор» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 48 очков за 29 матчей. «Родина» находится на второй строчке, заработав 56 очков. На первом месте располагается воронежский «Факел», у которого 59 очков.