Булыкин предположил, в каком случае ЦСКА уволит Челестини

Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказал мнение о возможном уходе главного тренера московского ЦСКА Фабио Челестини из клуба.

«От кубкового матча со «Спартаком» будет зависеть судьба Челестини. Если он проиграет и вылетит из Кубка, то его уволят. А так есть ещё шанс выиграть и Кубок, и бронзу. Игра со «Спартаком» будет одной из важнейших для главного тренера ЦСКА. Хотя многим и так уже видно, что армейцы под его руководством не показывают той игры, которую ждут от команды», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА сыграет с московским «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России 6 мая.