Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Эсекьель Барко раскрыл, что Хуан Карседо изменил в «Спартаке» после Деяна Станковича

Эсекьель Барко раскрыл, что Хуан Карседо изменил в «Спартаке» после Деяна Станковича
Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что новый тренер красно-белых Хуан Карседо изменил в московском клубе после Деяна Станковича.

— Главное, что поменял Карседо после прихода вот по сравнению с тем, как было у Станковича?
— Карседо сумел создать позитивную атмосферу в команде. Я считаю, что игроки в команде весьма удовлетворены своим положением. Они рады. Я думаю, что это очень помогает нам играть успешно. Атмосфера в команде помогла нам, — сказал Барко в видео на канале «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, по итогам 25 туров «Зенит» идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. «Спартак» занимает пятую строчку, отставая от «Зенита» на 10 очков.

