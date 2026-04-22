Эсекьель Барко раскрыл, что Хуан Карседо изменил в «Спартаке» после Деяна Станковича

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что новый тренер красно-белых Хуан Карседо изменил в московском клубе после Деяна Станковича.

— Главное, что поменял Карседо после прихода вот по сравнению с тем, как было у Станковича?

— Карседо сумел создать позитивную атмосферу в команде. Я считаю, что игроки в команде весьма удовлетворены своим положением. Они рады. Я думаю, что это очень помогает нам играть успешно. Атмосфера в команде помогла нам, — сказал Барко в видео на канале «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, по итогам 25 туров «Зенит» идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. «Спартак» занимает пятую строчку, отставая от «Зенита» на 10 очков.