Главная Футбол Новости

«Живу на станции метро «Динамо». Лидер «Спартака» Барко — о Москве

«Живу на станции метро «Динамо». Лидер «Спартака» Барко — о Москве
Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о жизни в Москве. Аргентинец выступает за красно-белых с лета 2024 года.

— Расскажи про свои любимые места в Москве и, может быть, какие-то заведения, которые ты посещаешь? Есть ли тут аргентинские, например, рестораны или где можно мате купить?
— Честно говоря, дом – работа. Дом – работа (улыбается). Я практически ничем не занимаюсь.

— А где живёшь?
— Живу на станции метро «Динамо».

– У тебя нет любимого аргентинского ресторана какого-то, где могут быть какие-то стейки? Ты прямо правда даже по заведениям не бываешь?
— Есть одно место. Иногда ходим с Солари и Угальде, там очень хорошее мясо. Не помню, как называется.

— Как проходит твой выходной? Мы просто увидели, что ты подписан на аккаунт Cаll of Duty. Ты играешь в компьютерные игры? Расскажи об этом.
— В течение дня я могу подремать, потом пью мате и играю в PlayStation с 8 до 11-12 вечера. Ну а что сделать? — сказал Барко в видео на канале «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

