Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«С ЦСКА забили самый неочевидный гол». Кучаев — о низкой результативности «Ростова» весной

«С ЦСКА забили самый неочевидный гол». Кучаев — о низкой результативности «Ростова» весной
Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о низкой результативности команды после возобновления сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Вчера, 21 апреля, «Ростов» сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России. Единственный гол «Ростова» забил нападающий Роналдо.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 36'     1:1 Мусаев – 57'    

— Весной «Ростов» не забивает больше одного мяча за матч. Почему?
— Плохая реализация. С ЦСКА, например, было достаточно моментов, чтобы забить больше одного. Но в итоге реализовали самый неочевидный момент из всех, что у нас были. Дело только в реализации, — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

