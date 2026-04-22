«С ЦСКА забили самый неочевидный гол». Кучаев — о низкой результативности «Ростова» весной

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о низкой результативности команды после возобновления сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Вчера, 21 апреля, «Ростов» сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России. Единственный гол «Ростова» забил нападающий Роналдо.

— Весной «Ростов» не забивает больше одного мяча за матч. Почему?

— Плохая реализация. С ЦСКА, например, было достаточно моментов, чтобы забить больше одного. Но в итоге реализовали самый неочевидный момент из всех, что у нас были. Дело только в реализации, — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.