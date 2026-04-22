«ПСЖ» — «Нант»: онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 20:00

Сегодня, 22 апреля, состоится перенесённый матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Нант». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче первого круга «Пари Сен-Жермен» одержал победу на выезде со счётом 1:0.

«Нант» занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2025/2026. Команда набрала 20 очков за 29 матчей. «Пари Сен-Жермен» находится на первой строчке, заработав 63 очка после 28 игр.